Atelier Botanique Création florale Mairie Huriel

Atelier Botanique Création florale

Mairie 6 place de la Toque Huriel Allier

Début : 2025-10-06 10:00:00

fin : 2025-10-06

2025-10-06

L’Atelier Botanique vous invite à un moment créatif et convivial autour des fleurs .



Une belle occasion de découvrir l’art floral et de repartir avec votre création unique. ✨

Mairie 6 place de la Toque Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 08 mairie@huriel.fr

English :

The Atelier Botanique invites you to a creative and convivial moment around flowers.



A great opportunity to discover floral art and leave with your own unique creation…?

German :

Das Atelier Botanique lädt Sie zu einem kreativen und geselligen Moment rund um die Blumen ein.



Eine gute Gelegenheit, die Blumenkunst zu entdecken und mit einer einzigartigen Kreation nach Hause zu gehen

Italiano :

L’Atelier Botanique vi invita a un momento creativo e conviviale intorno ai fiori.



Una grande opportunità per scoprire l’arte floreale e partire con una creazione unica

Espanol :

El Atelier Botanique le invita a un momento de creatividad y convivencia en torno a las flores.



Una gran oportunidad para descubrir el arte floral y salir con su propia creación única

