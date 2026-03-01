Atelier botanique et artistique Empreintes végétales Vaas
Atelier botanique et artistique Empreintes végétales Vaas dimanche 15 mars 2026.
Atelier botanique et artistique Empreintes végétales
Moulin de Rotrou Vaas Sarthe
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 09:00:00
fin : 2026-03-15 12:00:00
Date(s) :
2026-03-15
Atelier empreintes végétales création botanique et artistique
.
Moulin de Rotrou Vaas 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 6 26 25 09 63 contact@sauvagesdesaison.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Plant imprint workshop botanical and artistic creation
L’événement Atelier botanique et artistique Empreintes végétales Vaas a été mis à jour le 2026-03-04 par CDT72