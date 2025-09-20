Atelier botanique et cyanotype La Longère Saint-Herblain

Atelier botanique et cyanotype La Longère Saint-Herblain samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 15:00 – 18:00

Gratuit : non Dès 6 ans sur accompagnement d’un adulte Adulte, En famille, Jeune Public

Atelier botanique et cyanotype De 15 h à 18 h // Tout public dès 6 ans sur accompagnement d’un adulte – accès libre I Ateliers animé par des Femmes etdes Graines avec Delphine Vaute Venez découvrir le patrimoine naturel qui nous entoure. Vous apprendrez à reconnaître facilement quelques grandes familles botaniques et certaines plantes de saison au travers de jeux et d’échanges. Vous aurez ensuite la possibilité de mettre en valeur ces plantes par la création d’un cyanotype qui sera exposé à la Longère.

La Longère Saint-Herblain 44800