Atelier bouclier ou couronne, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne

Atelier bouclier ou couronne, au Château de Morlanne

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Pour les Pitchouns de 3 à 6 ans atelier bouclier et couronne. Les enfants fabriquent au choix, un bouclier ou une couronne qu’ils personnalisent (collage, dessin et coloriage). Sur réservation .

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27 chateaudemorlanne@orange.fr

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English : Atelier bouclier ou couronne, au Château de Morlanne

L’événement Atelier bouclier ou couronne, au Château de Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-03-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran