Atelier bouclier ou couronne, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne
Atelier bouclier ou couronne, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne vendredi 17 avril 2026.
Atelier bouclier ou couronne, au Château de Morlanne
Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Pour les Pitchouns de 3 à 6 ans atelier bouclier et couronne. Les enfants fabriquent au choix, un bouclier ou une couronne qu’ils personnalisent (collage, dessin et coloriage). Sur réservation .
Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27 chateaudemorlanne@orange.fr
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English : Atelier bouclier ou couronne, au Château de Morlanne
L’événement Atelier bouclier ou couronne, au Château de Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-03-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran