Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier bouclier ou couronne, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne

Atelier bouclier ou couronne, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne

Atelier bouclier ou couronne, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Château de Morlanne

Adresse : 34 Carrère du Château

Ville : 64370 Morlanne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Tarif : 9 9 9 Tarif de base plein tarif

Atelier bouclier ou couronne, au Château de Morlanne

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Pour les Pitchouns de 3 à 6 ans atelier bouclier et couronne. Les enfants fabriquent au choix, un bouclier ou une couronne qu’ils personnalisent (collage, dessin et coloriage). Sur réservation   .

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27  chateaudemorlanne@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier bouclier ou couronne, au Château de Morlanne

L’événement Atelier bouclier ou couronne, au Château de Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-03-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran