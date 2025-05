Atelier » Bouffées de chaleur & sommeil » – Centre de soins (sous la crèche intercommunale) Saint-Michel-l’Observatoire, 4 juin 2025 18:30, Saint-Michel-l'Observatoire.

Alpes-de-Haute-Provence

Centre de soins (sous la crèche intercommunale) 195, Rue des Remparts Saint-Michel-l'Observatoire Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-06-04 18:30:00

fin : 2025-06-04 19:30:00

2025-06-04

Pour ne pas mettre de l’huile sur le feu, faire place à mes sensations sans les subir.

Centre de soins (sous la crèche intercommunale) 195, Rue des Remparts

Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 29 77 09 54

English :

So as not to add fuel to the fire, to make room for my sensations without being subjected to them.

German :

Um kein Öl ins Feuer zu gießen, meinen Empfindungen Raum zu geben, ohne sie zu erleiden.

Italiano :

Per non aggiungere benzina al fuoco, per dare spazio ai miei sentimenti senza subirli.

Espanol :

Para no echar leña al fuego, para dar rienda suelta a mis sentimientos sin someterme a ellos.

