Atelier bougie au Domaine du Bonbonnet Château de Bonbonnet Ars

Atelier bougie au Domaine du Bonbonnet

Château de Bonbonnet 24 Chemin des Prés Ars Charente

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Accompagné par Les bougies d’Emma , venez créer votre propre bougie dans une authentique bouteille de Citadelle Gin et la décorer avec différentes botaniques issues de notre gin

Un moment créatif, convivial et parfumé vous attend !

Château de Bonbonnet 24 Chemin des Prés Ars 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 02 44

English :

Accompanied by Les bougies d’Emma , come and create your own candle in an authentic Citadelle Gin bottle and decorate it with different botanicals from our gin

A creative, convivial and fragrant moment awaits you!

