Atelier bougie au Domaine du Bonbonnet Château de Bonbonnet Ars samedi 13 décembre 2025.
Château de Bonbonnet 24 Chemin des Prés Ars Charente
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
2025-12-13
Accompagné par Les bougies d’Emma , venez créer votre propre bougie dans une authentique bouteille de Citadelle Gin et la décorer avec différentes botaniques issues de notre gin
Un moment créatif, convivial et parfumé vous attend !
Château de Bonbonnet 24 Chemin des Prés Ars 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 02 44
English :
Accompanied by Les bougies d’Emma , come and create your own candle in an authentic Citadelle Gin bottle and decorate it with different botanicals from our gin
A creative, convivial and fragrant moment awaits you!
