Atelier Bougie By Cand'Eole Laval

Atelier Bougie By Cand’Eole Laval mercredi 20 août 2025.

Atelier Bougie By Cand’Eole

Laval Mayenne

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : 2025-08-20

Début : 2025-08-20 14:30:00

fin : 2025-08-20 16:00:00

Date(s) :

2025-08-20

Envie de créer votre propre bougie ? Participiez à l’atelier bougie Cand’Eole pour seulement 27€ !

Atelier bougie dans des tasses vintage by Cand’Eole

Offrez-vous une parenthèse créative et chaleureuse à Laval !

Pendant 1h30, venez créer votre propre bougie dans une jolie tasse vintage!

Tarif 27€ tout le matériel est fourni.

Au programme

Choisissez votre tasse vintage préférée

Personnalisez la couleur de votre cire

Ajoutez votre touche finale avec des fleurs séchées, coquillages, perles, paillettes…

Pour qui

En solo, en duo parent/enfant, entre ami(e)s, pour un EVJF, un anniversaire… Ces ateliers s’adaptent à toutes les envies ! .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 7 81 73 48 14 chloedrd07@gmail.com

English :

Want to create your own candle? Take part in the Cand’Eole candle workshop for only 27?

German :

Haben Sie Lust, Ihre eigene Kerze zu gestalten? Nehmen Sie am Kerzenworkshop von Cand’Eole für nur 27? teil!

Italiano :

Volete creare la vostra candela? Partecipate al laboratorio di candele Cand’Eole a soli 27 euro?

Espanol :

¿Quieres crear tu propia vela? Participa en el taller de velas Cand’Eole por sólo 27?

