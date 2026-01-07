Atelier bougie de cire Ferme de Bouchauds Saint-Cybardeaux

Atelier bougie de cire

Ferme de Bouchauds Espace d’Interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 15:00:00

fin : 2026-02-19 16:15:00

Date(s) :

2026-02-19

Jeudi 19 février à 15h atelier fabrication d’une bougie en cire d’abeille, durée 1h15

Ferme de Bouchauds Espace d’Interprétation du Gallo-Romain Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 26 19

English :

Thursday, February 19 at 3pm Beeswax candle-making workshop, duration 1h15

