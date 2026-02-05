Atelier Bougie et Suspension Bazaar Hall Bazaar Hall Saint-Brieuc

Atelier Bougie et Suspension Bazaar Hall

Bazaar Hall 14 rue de Paris Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 14:30:00

fin : 2026-03-15 16:30:00

Date(s) :

2026-03-15

Bougie & Suspension

Venez partager un moment créatif et parfumé avec la fabrication d’une bougie et d’une suspension.

Avec l’Envolée Bretonne

35€ avec boisson Règlement sur place .

Bazaar Hall 14 rue de Paris Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Bougie et Suspension Bazaar Hall Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-02-05 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme