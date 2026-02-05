Atelier Bougie et Suspension Bazaar Hall Bazaar Hall Saint-Brieuc
Atelier Bougie et Suspension Bazaar Hall Bazaar Hall Saint-Brieuc dimanche 15 mars 2026.
Atelier Bougie et Suspension Bazaar Hall
Bazaar Hall 14 rue de Paris Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif :
Date :
Début : 2026-03-15 14:30:00
fin : 2026-03-15 16:30:00
Date(s) :
2026-03-15
Bougie & Suspension
Venez partager un moment créatif et parfumé avec la fabrication d’une bougie et d’une suspension.
Avec l’Envolée Bretonne
35€ avec boisson Règlement sur place .
