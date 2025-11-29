Atelier bougie Centre Culturel La Marchoise Gençay
Atelier bougie Centre Culturel La Marchoise Gençay samedi 13 décembre 2025.
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Offrez un moment unique ! Participez à un atelier bougie chaleureux et créatif. Une expérience idéale à offrir… ou à s’offrir ! Inscription obligatoire. .
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com
