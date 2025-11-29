Atelier bougie Centre Culturel La Marchoise Gençay

Atelier bougie Centre Culturel La Marchoise Gençay samedi 13 décembre 2025.

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-12-13
2025-12-13

Offrez un moment unique ! Participez à un atelier bougie chaleureux et créatif. Une expérience idéale à offrir… ou à s’offrir ! Inscription obligatoire.   .

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68  contact@cc-lamarchoise.com

