Atelier bougie Alatos Luxeuil-les-Bains
Atelier bougie Alatos Luxeuil-les-Bains samedi 13 décembre 2025.
Atelier bougie
Alatos 14 Allée André Maroselli Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-13 2025-12-14
Participez à l’atelier et apprenez à fabriquer votre bougie.
Atelier pour les enfants à partir de 4 ans
Rendez vous de 14h à 18h
Tarif 2€ les 100g .
Alatos 14 Allée André Maroselli Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
