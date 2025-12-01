Atelier bougie Alatos Luxeuil-les-Bains

Atelier bougie

Alatos 14 Allée André Maroselli Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-13 2025-12-14

Participez à l’atelier et apprenez à fabriquer votre bougie.

Atelier pour les enfants à partir de 4 ans

Rendez vous de 14h à 18h

Tarif 2€ les 100g .

Alatos 14 Allée André Maroselli Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

