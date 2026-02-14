Atelier bougie naturelle fleurie, Ateliers Octopodes, Chambéry

Atelier bougie naturelle fleurie Samedi 4 avril, 10h00 Ateliers Octopodes Savoie

sur inscription/45€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00

Vous découvrirez les ingrédients pour fabriquer une bougie coulée, vous pourrez choisir le parfum qui vous plait et décorer celle-ci selon vos gouts. Egalement, vous fabriquerez en plus une suspension parfumée.

Vous repartirez avec les produits que vous avez conçus et vous bénéficierez de tous les trucs et astuces pour les reproduire chez vous.

Public : tout public. Age minimum 12 ans

Prix 45 €

Matériel à amener : aucun matériel nécessaire

Nombre de participants : min 2/ max 8

Atelier animé par Mélissa de Cosmeli. www.cosmeli.fr

Contact pour infos et inscription : Cosmeli.contact@gmail.com – 07 89 55 93 04

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0988422235 https://www.ateliersoctopodes.com/ https://www.facebook.com/AteliersOctopodes https://www.instagram.com/ateliersoctopodes/ www.cosmeli.fr Cosmeli.contact@gmail.com

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.

Cet atelier de 2h vous permettra de découvrir comment créer une bougie naturelle parfumée, vous pourrez la décorer selon vos envies avec des fleurs séchées locales biologiques. bougie naturel