Atelier Bougie recyclée Cire & Mèche BP 10636 Cholet
Atelier Bougie recyclée Cire & Mèche BP 10636 Cholet jeudi 16 avril 2026.
Atelier Bougie recyclée Cire & Mèche
BP 10636 14 avenue Maudet Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 17 – 17 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 15:00:00
fin : 2026-04-16 16:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Envie de créer de vos propres mains ? Cet atelier vous initie à l’art de la bougie écoresponsable !
Apprenez à recycler la cire, choisissez vos couleurs et repartez avec une bougie unique, parfaite pour illuminer vos soirées en extérieur.
A partir de 12 ans.
Toute personne mineure devra être accompagnée d’un adulte.
Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.
Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation. .
BP 10636 14 avenue Maudet Cholet 49306 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr
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English :
L’événement Atelier Bougie recyclée Cire & Mèche Cholet a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de tourisme du Choletais