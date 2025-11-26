Atelier Bougie recyclée Cire & Mèche BP 10636 Cholet

Atelier Bougie recyclée Cire & Mèche

BP 10636 14 avenue Maudet Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-04-16 16:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Envie de créer de vos propres mains ? Cet atelier vous initie à l’art de la bougie écoresponsable !

Apprenez à recycler la cire, choisissez vos couleurs et repartez avec une bougie unique, parfaite pour illuminer vos soirées en extérieur.

A partir de 12 ans.



Toute personne mineure devra être accompagnée d’un adulte.

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation. .

BP 10636 14 avenue Maudet Cholet 49306 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

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English :

L’événement Atelier Bougie recyclée Cire & Mèche Cholet a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de tourisme du Choletais