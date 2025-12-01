Atelier Bougies de Fêtes Chez Tatie Granville

Atelier Bougies de Fêtes Chez Tatie Granville mardi 23 décembre 2025.

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Début : 2025-12-23 16:30:00
fin : 2025-12-23 18:00:00

2025-12-23

Durant cet atelier, nous fabriquerons, parfumerons et décorerons des bougies pour les fêtes de fin d’année. Les activités proposées conviennent aux plus jeunes mais aussi aux adolescent.es.
A partir de 4 ans.   .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82  contact@cheztatiegranville.com

