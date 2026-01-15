Atelier bougies Chez Tatie Granville

Atelier bougies

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 16:30:00

fin : 2026-02-18 18:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Durant cet atelier, nous fabriquerons et décorerons des bougies et testerons notre odorat ;-). Les activités proposées conviennent aux plus jeunes mais aussi aux adolescent.es.

Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

English : Atelier bougies

