Atelier bougies Logis hôtel Le Cygne Le Bugue

Atelier bougies

Logis hôtel Le Cygne 2 Rue du Cingle Le Bugue Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Participez à notre atelier où nous fabriquerons ensemble votre bougie chantilly pour les adules (250 g) et personnage moulé pour les enfants, sur le thème de Noël dans la bonne humeur.

(Choix des couleurs et des parfums pain d’épices, vin chaud ou calissons)

Café offert.

Pour toute participation un bon de -10% valable au restaurant les Plaisirs Gourmands vous sera offert.

Sur inscription avant le 8/12 .

Logis hôtel Le Cygne 2 Rue du Cingle Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 62 75 05

English : Atelier bougies

L’événement Atelier bougies Le Bugue a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère