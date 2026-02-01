Atelier Bougies parfumée ️ Le Plessis-Belleville

Atelier Bougies parfumée ️

45 Route de Paris Le Plessis-Belleville Oise

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-03-07 16:00:00

Date(s) :

2026-02-21 2026-03-07

Envie d’un moment créatif et chaleureux ?

La Fabrik des Créateurs vous invite à participer à un atelier de confection de bougies à base de cire végétale.

Un rendez‑vous idéal pour apprendre, créer et repartir avec votre propre bougie personnalisée !

️ Deux dates au choix

Samedi 21 février 2026 de 14h30 à 16h

Samedi 7 mars 2026 de 14h30 à 16h

Durant cet atelier, vous serez guidé(e) pas à pas pour

• Découvrir les bases de la cire végétale

• Choisir votre parfum parmi une sélection inspirante

• Personnaliser la décoration de votre bougie

• Profiter d’un moment convivial en petit groupe

Tarif 25 €

Tout le matériel est fourni et vous repartez avec votre création.

La Fabrik des Créateurs

Centre commercial Leclerc Portes du Valois Le Plessis‑Belleville (60)

Réservation obligatoire

En boutique, par téléphone au 03 65 65 87 24,

ou par mail lafabrikdescreateurs@gmail.com

À partir de 6 ans, sous la responsabilité d’un adulte.

6 places uniquement par date pensez à réserver rapidement !

Un atelier créatif à ne pas manquer pour une parenthèse douce et parfumée.

45 Route de Paris Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France +33 3 65 65 87 24 lafabrikdescreateurs@gmail.com

English :

Looking for a warm, creative moment?

La Fabrik des Créateurs invites you to take part in a candle-making workshop using vegetable wax.

An ideal opportunity to learn, create and leave with your own personalized candle!

?? A choice of two dates:

? Saturday, February 21, 2026 ? 2:30 pm to 4 pm

? Saturday, March 7, 2026 ? 2:30 pm to 4 pm

During this workshop, you will be guided step-by-step through

? Discover the basics of vegetable wax

? Choose your fragrance from an inspiring selection

? Personalize your candle decoration

? Enjoy a convivial moment in a small group

? Price: 25 ?

All materials are provided and you leave with your own creation.

? La Fabrik des Créateurs

Center commercial Leclerc ? Portes du Valois Le Plessis-Belleville (60)

? Reservations required

In store, by phone 03 65 65 87 24,

or by e-mail: lafabrikdescreateurs@gmail.com

?? For children aged 6 and over, under adult supervision.

? 6 places per date only: book early!

A creative workshop not to be missed, for a sweet and fragrant interlude.

L’événement Atelier Bougies parfumée ️ Le Plessis-Belleville a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme du Pays de Valois