Atelier bougies parfumées Le Comptoir de Violette Bletterans

Le Comptoir de Violette 69 Rue Louis-le-Grand Bletterans Jura
Tarif : 50 – 50 – EUR
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11
2025-12-11
Avec Émilie, créez vos propres bougies parfumées à travers un atelier.
Au programme création de deux bougies en cire de soja, un bougie de massage et une bougie personnalisée selon vos envies.
Atelier sur inscription. .
Le Comptoir de Violette 69 Rue Louis-le-Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 43 84 71
