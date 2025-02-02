Atelier bougies parfumées Le Comptoir de Violette Bletterans

Atelier bougies parfumées

Le Comptoir de Violette 69 Rue Louis-le-Grand Bletterans Jura

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Avec Émilie, créez vos propres bougies parfumées à travers un atelier.

Au programme création de deux bougies en cire de soja, un bougie de massage et une bougie personnalisée selon vos envies.

Atelier sur inscription. .

Le Comptoir de Violette 69 Rue Louis-le-Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 43 84 71

English : Atelier bougies parfumées

German : Atelier bougies parfumées

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier bougies parfumées Bletterans a été mis à jour le 2025-01-28 par Office de Tourisme JurAbsolu