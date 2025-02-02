Atelier bougies parfumées Le Comptoir de Violette Bletterans

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Comptoir de Violette 69 Rue Louis-le-Grand Bletterans Jura

Tarif : 50 – 50 – EUR

Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11

2025-12-11

Avec Émilie, créez vos propres bougies parfumées à travers un atelier.
Au programme création de deux bougies en cire de soja, un bougie de massage et une bougie personnalisée selon vos envies.
Atelier sur inscription.   .

Le Comptoir de Violette 69 Rue Louis-le-Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 43 84 71 

