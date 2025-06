Atelier Bougies pour enfants Chez Tatie Granville 7 juillet 2025 16:30

Manche

Atelier Bougies pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Début : 2025-07-07 16:30:00

fin : 2025-07-07 18:00:00

2025-07-07

Apprends à créer tes bougies et teste ton odorat!

Infos et réservation sur le site de l’atelier: www.cheztatiegranville.com

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

English : Atelier Bougies pour enfants

Learn to create your own candles and test your sense of smell!

Information and booking on the workshop website: www.cheztatiegranville.com

German :

Lerne, wie man Kerzen herstellt und teste deinen Geruchssinn!

Infos und Buchung auf der Website des Workshops: www.cheztatiegranville.com

Italiano :

Imparate a creare le vostre candele e mettete alla prova il vostro olfatto!

Informazioni e prenotazioni sul sito del laboratorio: www.cheztatiegranville.com

Espanol :

Aprende a crear tus propias velas y pon a prueba tu olfato

Información y reservas en la página web del taller: www.cheztatiegranville.com

