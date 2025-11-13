atelier bouillon cubes maison Place Emile Colongin Grillon

atelier bouillon cubes maison

Place Emile Colongin Maison Milon Grillon Vaucluse

Adieu le bouillon cube industriel,

bonjour le fait maison !

Commercialisé depuis 1907, ce produit ultra-transformé peut facilement être remplacé par une version maison ; naturelle, facile à préparer et bien meilleure pour la santé.

Place Emile Colongin Maison Milon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 53 95 08 50 contact@espacemaisonmilon.fr

English :

Goodbye industrial stock cubes,

hello homemade!

On the market since 1907, this ultra-processed product can easily be replaced by a homemade version that’s natural, easy to prepare and much better for your health.

German :

Adieu, industriell hergestellte Brühwürfel,

hallo hausgemacht!

Dieses seit 1907 vermarktete, ultra-verarbeitete Produkt kann leicht durch eine hausgemachte Version ersetzt werden; natürlich, einfach zuzubereiten und viel gesünder.

Italiano :

Addio dadi da brodo industriali,

ciao fatto in casa!

Presente sul mercato dal 1907, questo prodotto ultra-lavorato può essere facilmente sostituito da una versione casalinga: naturale, facile da preparare e molto più salutare.

Espanol :

Adiós a las pastillas de caldo industriales,

¡hola casero!

Comercializado desde 1907, este producto ultraprocesado puede sustituirse fácilmente por una versión casera: natural, fácil de preparar y mucho mejor para la salud.

