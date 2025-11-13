atelier bouillon cubes maison Place Emile Colongin Grillon
atelier bouillon cubes maison Place Emile Colongin Grillon jeudi 13 novembre 2025.
atelier bouillon cubes maison
Place Emile Colongin Maison Milon Grillon Vaucluse
Début : 2025-11-13 10:00:00
fin : 2025-11-13 11:00:00
Date(s) :
2025-11-13
Adieu le bouillon cube industriel,
bonjour le fait maison !
Commercialisé depuis 1907, ce produit ultra-transformé peut facilement être remplacé par une version maison ; naturelle, facile à préparer et bien meilleure pour la santé.
Place Emile Colongin Maison Milon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 53 95 08 50 contact@espacemaisonmilon.fr
English :
Goodbye industrial stock cubes,
hello homemade!
On the market since 1907, this ultra-processed product can easily be replaced by a homemade version that’s natural, easy to prepare and much better for your health.
German :
Adieu, industriell hergestellte Brühwürfel,
hallo hausgemacht!
Dieses seit 1907 vermarktete, ultra-verarbeitete Produkt kann leicht durch eine hausgemachte Version ersetzt werden; natürlich, einfach zuzubereiten und viel gesünder.
Italiano :
Addio dadi da brodo industriali,
ciao fatto in casa!
Presente sul mercato dal 1907, questo prodotto ultra-lavorato può essere facilmente sostituito da una versione casalinga: naturale, facile da preparare e molto più salutare.
Espanol :
Adiós a las pastillas de caldo industriales,
¡hola casero!
Comercializado desde 1907, este producto ultraprocesado puede sustituirse fácilmente por una versión casera: natural, fácil de preparar y mucho mejor para la salud.
