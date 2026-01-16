Atelier Boule à neige Place Jean Jaurès Hauts de Bienne
Atelier Boule à neige Place Jean Jaurès Hauts de Bienne mercredi 18 février 2026.
Atelier Boule à neige
Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne Jura
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 16:30:00
Date(s) :
2026-02-18
Tu veux ramener un souvenir plein de magie de tes vacances au ski ? Fabrique ta propre boule à neige au musée ! .
Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30 accueilmusee@mairie-morez.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Boule à neige
L’événement Atelier Boule à neige Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-01-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)