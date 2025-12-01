Atelier boule de graine pour oiseau à la ferme de découverte Saint-Pierre-Lafeuille
Atelier boule de graine pour oiseau à la ferme de découverte Saint-Pierre-Lafeuille vendredi 26 décembre 2025.
Atelier boule de graine pour oiseau à la ferme de découverte
Graves de Moncoutié, D820 Saint-Pierre-Lafeuille Lot
Début : 2025-12-26 15:30:00
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-12-26
Pendant la période des fêtes, la ferme découverte de Saint-Pierre-Lafeuille vous offre un atelier quotidien de fabrication de boule à graines pour oiseau !
Graves de Moncoutié, D820 Saint-Pierre-Lafeuille 46090 Lot Occitanie +33 7 80 66 75 09
English :
During the holiday season, the Saint-Pierre-Lafeuille Discovery Farm is offering a daily bird seed ball-making workshop!
L’événement Atelier boule de graine pour oiseau à la ferme de découverte Saint-Pierre-Lafeuille a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Cahors Vallée du Lot