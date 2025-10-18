Atelier Boules de graines Colombelles
Atelier Boules de graines Colombelles samedi 18 octobre 2025.
Atelier Boules de graines
10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-10-18 16:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Bruno vous propose un atelier pour nourrir les oiseaux durant les longs mois d’hiver.
À partir de 6 ans
Sur réservation .
10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr
English : Atelier Boules de graines
Bruno offers a workshop on how to feed birds during the long winter months.
German : Atelier Boules de graines
Bruno bietet Ihnen einen Workshop zur Vogelfütterung während der langen Wintermonate an.
Italiano :
Bruno propone un workshop su come nutrire gli uccelli nei lunghi mesi invernali.
Espanol :
Bruno ofrece un taller sobre cómo alimentar a los pájaros durante los largos meses de invierno.
L’événement Atelier Boules de graines Colombelles a été mis à jour le 2025-09-10 par Calvados Attractivité