Atelier Boules de graines Colombelles

Atelier Boules de graines Colombelles samedi 18 octobre 2025.

Atelier Boules de graines

10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 16:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Bruno vous propose un atelier pour nourrir les oiseaux durant les longs mois d’hiver.

Bruno vous propose un atelier pour nourrir les oiseaux durant les longs mois d’hiver.

À partir de 6 ans

Sur réservation .

10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

English : Atelier Boules de graines

Bruno offers a workshop on how to feed birds during the long winter months.

German : Atelier Boules de graines

Bruno bietet Ihnen einen Workshop zur Vogelfütterung während der langen Wintermonate an.

Italiano :

Bruno propone un workshop su come nutrire gli uccelli nei lunghi mesi invernali.

Espanol :

Bruno ofrece un taller sobre cómo alimentar a los pájaros durante los largos meses de invierno.

L’événement Atelier Boules de graines Colombelles a été mis à jour le 2025-09-10 par Calvados Attractivité