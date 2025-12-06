Atelier boules de Noël au crochet Médiathèque LE POLYGONE Avallon
Atelier boules de Noël au crochet Médiathèque LE POLYGONE Avallon samedi 6 décembre 2025.
Atelier boules de Noël au crochet
Médiathèque LE POLYGONE 2 bis rue du Général Leclerc Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Profitez d’un moment convivial et créatif en confectionnant vos boules de Noël au crochet.
N’hésitez pas à apporter votre matériel.
Boissons chaudes offertes. .
Médiathèque LE POLYGONE 2 bis rue du Général Leclerc Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 46 18 biblioavallon@ville-avallon.fr
English : Atelier boules de Noël au crochet
German : Atelier boules de Noël au crochet
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier boules de Noël au crochet Avallon a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme du Grand Vézelay