Atelier boules et fleurs enchantées Marché de Noël La Villette Paris

Au programme :

Une boule de noël transparente prête à accueillir votre joli décor personnalisé.

Une sélection de fleurs séchées, mousses, paillettes et petites branches dorées pour composer un mini-paysage féérique.

Un atelier convivial où chacun, débutant ou amateur, pourra créer sa propre boule de Noël unique – à suspendre dans son sapin ou à offrir comme cadeau fait main.

Pourquoi venir ?Parce que votre sapin méritait une nouvelle suspension pleine de légèreté, de poésie et de douceur. Mais aussi pour profiter de l’expérience complète d’un marché de noël traditionnel et prendre le temps de vous installer dans un de ses jolis chalets en bois pour créer votre propre décoration de noël !Vous repartirez non seulement avec une jolie boule, mais aussi avec le plaisir d’avoir fabriqué quelque chose de vos mains.Infos pratiques :

Durée : 20 à 30 min

Tout le matériel est fourni : boule transparente, fleurs, mousse, décorations, colle, joli ruban

Aucune expérience requise : l’animatrice vous guide pas à pas, dans la bonne humeur.

Nombre de places limité pour préserver l’ambiance intimiste

Venez créer votre bulle de Noël végétale – un moment suspendu où se mêlent lumière, nature et finesse.

En cette saison de fête, laissez libre cours à votre créativité en vous immergeant dans un univers végétal et scintillant ! Vous allez pouvoir créer de délicates boules de noël emplies de fleurs séchées et de paillettes.

Le mercredi 10 décembre 2025

de à

Le mercredi 26 novembre 2025

de à

Le dimanche 23 novembre 2025

de à

Le samedi 22 novembre 2025

de à

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Marché de Noël La Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

rose@greenandgold.fr