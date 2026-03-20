Atelier bouquet coloré et de saison Cueillette Fleuriste Seignosse
Atelier bouquet coloré et de saison Cueillette Fleuriste Seignosse mercredi 15 avril 2026.
Atelier bouquet coloré et de saison
Cueillette Fleuriste 14 route de Saubion Seignosse Landes
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Un atelier pour apprendre à composer un bouquet lumineux en utilisant des fleurs de saison.
Mercredi 15 avril
Atelier bouquet coloré et de saison
Un atelier pour apprendre à composer un bouquet lumineux en utilisant des fleurs de saison.
Horaires 14h à 15h30/16h.
Tarif 39€ par personne.
Lieu de RDV Cueillette Fleuriste
→ Réservation obligatoire auprès de Cueillette Fleuriste. .
Cueillette Fleuriste 14 route de Saubion Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 17 90 97 bonjour@cueillette-fleuriste.fr
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English : Atelier bouquet coloré et de saison
A workshop to learn how to compose a luminous bouquet using seasonal flowers.
L’événement Atelier bouquet coloré et de saison Seignosse a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Seignosse