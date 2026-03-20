Atelier bouquet coloré et de saison Cueillette Fleuriste Seignosse

Atelier bouquet coloré et de saison

Cueillette Fleuriste 14 route de Saubion Seignosse Landes

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Un atelier pour apprendre à composer un bouquet lumineux en utilisant des fleurs de saison.

Mercredi 15 avril

Atelier bouquet coloré et de saison

Un atelier pour apprendre à composer un bouquet lumineux en utilisant des fleurs de saison.

Horaires 14h à 15h30/16h.

Tarif 39€ par personne.

Lieu de RDV Cueillette Fleuriste

→ Réservation obligatoire auprès de Cueillette Fleuriste. .

Cueillette Fleuriste 14 route de Saubion Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 17 90 97 bonjour@cueillette-fleuriste.fr

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English : Atelier bouquet coloré et de saison

A workshop to learn how to compose a luminous bouquet using seasonal flowers.

L’événement Atelier bouquet coloré et de saison Seignosse a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Seignosse