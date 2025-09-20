Atelier Bouquet de fleurs en porcelaine (partie 1/2) Espace saint Jean Gueltas

Espace saint Jean Gueltas

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

2025-09-20

Offrez-vous une parenthèse poétique. Sigi vous guide dans les étapes de réalisation de votre bouquet de fleurs en porcelaine. Un beau moment et des fleurs parfaites pour vous suivre au quotidien ou pour offrir un beau cadeau de vos 10 doigts.

Pour la partie 1 ; création des fleurs et pour la partie 2 qui aura lieu en octobre ; l’émaillage. .

Espace saint Jean Espace Saint-Jean Gueltas 56920 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77

