Informations pratiques

Breteil

Atelier Bouquet en fleurs séchées

1 Lieu-dit La Riolais Breteil Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 10:00:00

fin : 2026-11-21 11:30:00

Date(s) :

2026-11-21

Le 21 novembre de 10h à 11h30 puis de 18h00 à 19h30 , La Fabrik à Fleurs de Breteil vous propose un atelier bouquet en fleurs séchées.

Possibilité en duo parent/enfants.

Payant. .

1 Lieu-dit La Riolais Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Atelier Bouquet en fleurs séchées Breteil a été mis à jour le 2026-09-09 par OT – Montfort Communauté