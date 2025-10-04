Atelier Bouquet fête des plantes au Jardins du Château d’Ainay le Vieil Ainay-le-Vieil

Atelier Bouquet fête des plantes au Jardins du Château d’Ainay le Vieil

7 Rue du Château Ainay-le-Vieil Cher

Tarif : 38 – 38 – EUR

Début : Samedi 2025-10-04 09:30:00

A l’occasion de la fête des plantes au Château d’Ainay venez participer à un atelier animé par Catherine Joyaux Corselli

Des bouquets nature, de nos campagnes et de saison. Atelier sur le thème feuillage d’automne et cucurbitacées, initiation à l’ikebana à partir de 9h30. réservez dès maintenant et parlez en à vos amies! 38 .

7 Rue du Château Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 10 11 45 45 catherine@catherinejoyaux.com

English :

For the Plant Festival at the Château d’Ainay, come and take part in a workshop led by Catherine Joyaux Corselli

German :

Anlässlich des Pflanzenfestes im Château d’Ainay nehmen Sie an einem Workshop teil, der von Catherine Joyaux Corselli geleitet wird

Italiano :

Nell’ambito del Festival delle piante al Castello d’Ainay, partecipate a un laboratorio condotto da Catherine Joyaux Corselli

Espanol :

En el marco de la Fiesta de las Plantas del castillo de Ainay, participe en un taller dirigido por Catherine Joyaux Corselli

