UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Berné

Atelier bouquets de fleurs d’été L’atelier des 4 saisons Berné

samedi 18 juillet 2026 · L'atelier des 4 saisons · Berné

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
L'atelier des 4 saisons
Adresse
3 Noguello
Ville
56240 Berné
Département
Morbihan
Tarif

Berné

Atelier bouquets de fleurs d’été

L’atelier des 4 saisons 3 Noguello Berné Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Au programme balade et cueillette des fleurs du jardin, apprentissage de la préparation des fleurs avant le travail floral, réalisation de plusieurs bouquets et compositions.
Vous pouvez venir avec vos propres vases ou supports afin de créer une composition à votre goût. Atelier sur inscription, animé par Élodie Cordier du Pavot Poilu.   .

L’atelier des 4 saisons 3 Noguello Berné 56240 Morbihan Bretagne +33 6 19 25 86 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier bouquets de fleurs d’été Berné a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

À voir aussi à Berne (Morbihan)