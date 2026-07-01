Atelier bouquets de fleurs d’été L’atelier des 4 saisons Berné

Informations pratiques

Berné

Atelier bouquets de fleurs d’été

L’atelier des 4 saisons 3 Noguello Berné Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Au programme balade et cueillette des fleurs du jardin, apprentissage de la préparation des fleurs avant le travail floral, réalisation de plusieurs bouquets et compositions.

Vous pouvez venir avec vos propres vases ou supports afin de créer une composition à votre goût. Atelier sur inscription, animé par Élodie Cordier du Pavot Poilu. .

L’atelier des 4 saisons 3 Noguello Berné 56240 Morbihan Bretagne +33 6 19 25 86 70

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English :

L’événement Atelier bouquets de fleurs d’été Berné a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan