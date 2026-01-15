Atelier bourdelots au feu de bois Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église
Atelier bourdelots au feu de bois Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église jeudi 23 avril 2026.
Atelier bourdelots au feu de bois
Ferme-musée du Cotentin 1 chemin de Beauvais Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-04-23 15:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Préparation d’une recette normande fabrication de la pâte et cuisson au four à bois. Chacun repart avec son bourdelot. Emmener sa boîte alimentaire.
Activité 3€/pers en plus de l’entrée au musée ou carte annuelle. .
Ferme-musée du Cotentin 1 chemin de Beauvais Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 40 20 musee.sainte-mere@manche.fr
English : Atelier bourdelots au feu de bois
