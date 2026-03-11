Atelier bourgeons La ferme des sœurs Arnac-la-Poste

Atelier bourgeons

La ferme des sœurs L’Âge du Lac Arnac-la-Poste Haute-Vienne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Prenez part à cet atelier bourgeons pendant lequel vous (re)découvrirez la gemmothérapie. Vous pourrez également confectionner du solvant de macération. Ensuite, vous participerez à l’identification botanique des arbres. Vous ferez la cueillette et la macération avant le quizz botanique. Vous repartez avec votre macérat de bourgeon réalisé pendant l’atelier. .

La ferme des sœurs L’Âge du Lac Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lafermedessoeurs.fr

