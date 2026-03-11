Atelier bourgeons La ferme des sœurs Arnac-la-Poste
Atelier bourgeons La ferme des sœurs Arnac-la-Poste samedi 14 mars 2026.
Atelier bourgeons
La ferme des sœurs L’Âge du Lac Arnac-la-Poste Haute-Vienne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Prenez part à cet atelier bourgeons pendant lequel vous (re)découvrirez la gemmothérapie. Vous pourrez également confectionner du solvant de macération. Ensuite, vous participerez à l’identification botanique des arbres. Vous ferez la cueillette et la macération avant le quizz botanique. Vous repartez avec votre macérat de bourgeon réalisé pendant l’atelier. .
La ferme des sœurs L’Âge du Lac Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lafermedessoeurs.fr
English : Atelier bourgeons
