ATELIER BOURSE EN CUIR MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac mercredi 24 décembre 2025.
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne
Début : 2025-12-24 14:30:00
fin : 2025-12-31 15:30:00
2025-12-24 2025-12-31
Traversez le temps et plongez dans les techniques de travail de nos ancêtres…
Découvrez comment réaliser une bourse en cuir en utilisant les techniques et outils de nos ancêtres !
Atelier d’1h accessible à partir de 7 ans.
Réservation conseillée. Places limitées. 5 .
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com
English :
Step back in time and immerse yourself in the working techniques of our ancestors…
