ATELIER BOURSE EN CUIR

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 14:30:00

fin : 2025-12-31 15:30:00

Date(s) :

2025-12-24 2025-12-31

Traversez le temps et plongez dans les techniques de travail de nos ancêtres…

Découvrez comment réaliser une bourse en cuir en utilisant les techniques et outils de nos ancêtres !

Atelier d’1h accessible à partir de 7 ans.

Réservation conseillée. Places limitées. 5 .

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com

English :

Step back in time and immerse yourself in the working techniques of our ancestors…

