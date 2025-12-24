Atelier bouteilles sensorielles avec l’association l’atelier des Loutres, Saint Aulaye-Puymangou
samedi 31 janvier 2026.
Atelier bouteilles sensorielles avec l’association l’atelier des Loutres
Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Atelier en duo (enfants/ parents, grands-parents, nounou)
Bouteilles sensorielles de 9 mois à 5 ans à la salle Rosa Bonheur.
Sur Inscription au 06 34 46 84 33/
bonjour@atelierdesloutres.fr
Tarif: 10€
Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 46 84 33 bonjour@atelierdesloutres.fr
English : Atelier bouteilles sensorielles avec l’association l’atelier des Loutres
Duo workshop (children/ parents, grandparents, nanny)
Sensory bottles from 9 months to 5 years at Salle Rosa Bonheur.
Registration on 06 34 46 84 33/
bonjour@atelierdesloutres.fr
Price: 10?
