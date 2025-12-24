Atelier bouteilles sensorielles avec l’association l’atelier des Loutres

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Atelier en duo (enfants/ parents, grands-parents, nounou)

Bouteilles sensorielles de 9 mois à 5 ans à la salle Rosa Bonheur.

Sur Inscription au 06 34 46 84 33/

bonjour@atelierdesloutres.fr

Tarif: 10€

Atelier en duo (enfants/ parents, grands-parents, nounou)

Bouteilles sensorielles de 9 mois à 5 ans à la salle Rosa Bonheur.

Sur Inscription au 06 34 46 84 33/

bonjour@atelierdesloutres.fr

Tarif: 10€ .

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 46 84 33 bonjour@atelierdesloutres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier bouteilles sensorielles avec l’association l’atelier des Loutres

Duo workshop (children/ parents, grandparents, nanny)

Sensory bottles from 9 months to 5 years at Salle Rosa Bonheur.

Registration on 06 34 46 84 33/

bonjour@atelierdesloutres.fr

Price: 10?

L’événement Atelier bouteilles sensorielles avec l’association l’atelier des Loutres Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2025-12-22 par Val de Dronne