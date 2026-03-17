Atelier-boutique Hélène Leseigneur en démonstration

1834 Route de Bord de Seine Saint-Pierre-de-Varengeville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-11

A l’occasion des JEMA, Hélène Leseigneur vous ouvre les portes de son atelier-boutique à Duclair sur les boucles de la Seine. Vous pourrez ainsi découvrir ses nouvelles créations tout en papier et aurez la possibilité d’assister à la naissance d’une anénome ou d’une pivoine car Hélène sera en démonstration. Soucieuse de faire connaître son travail long et méticuleux, c’est l’opportunité pour elle de révéler un peu de sa technique qu’elle a inventé de toute pièce Hélène part toujours de la feuille blanche ! Amoureux de la botanique ; cet atelier est fait pour vous ! .

1834 Route de Bord de Seine Saint-Pierre-de-Varengeville 76480 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 23 29 55 helene-l.creations@orange.fr

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L’événement Atelier-boutique Hélène Leseigneur en démonstration Saint-Pierre-de-Varengeville a été mis à jour le 2026-03-17 par Seine-Maritime Attractivité