ATELIER BOUTURE LaboRieuse Saint-Germain-de-Calberte

ATELIER BOUTURE

LaboRieuse Col de Pendedis Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 16:00:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-19

Atelier de partage de connaissances et expériences, pour réussir ses boutures. Quand, comment, quoi bouturer, pour reproduire certains végétaux à l’infini et gratuitement ! Atelier de 10h à 16h. Uniquement sur inscription, places limitées. Repas partagé.

Atelier de partage de connaissances et expériences, pour réussir ses boutures. Quand, comment, quoi bouturer, pour reproduire certains végétaux à l’infini et gratuitement ! Atelier dimanche 12 avril ou dimanche 19 avril, de 10h à 16h. Uniquement sur inscription, places limitées. Repas partagé. Prix libre. .

LaboRieuse Col de Pendedis Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 67 07 86 17 labo.rieuse48@gmail.com

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English :

A workshop where you can share your knowledge and experience to make a success of your cuttings. When, how and what to cut, to reproduce certain plants ad infinitum, free of charge! Workshop from 10am to 4pm. Registration required, places limited. Lunch included.

L’événement ATELIER BOUTURE Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-03-16 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère