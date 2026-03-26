Atelier bouture Le Travers de Vinetz Saint-Martin-sur-le-Pré
Atelier bouture Le Travers de Vinetz Saint-Martin-sur-le-Pré mercredi 6 mai 2026.
Atelier bouture
Le Travers de Vinetz Jardin Arc en Ciel Saint-Martin-sur-le-Pré Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:30:00
fin : 2026-05-06 16:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Découvrez l’art de la bouture. Et remportez vos boutures !Tout public
Découvrez l’art de la bouture. Et remportez vos boutures !
Durée 45 minutes .
Le Travers de Vinetz Jardin Arc en Ciel Saint-Martin-sur-le-Pré 51520 Marne Grand Est
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English : Atelier bouture
Discover the art of taking cuttings. And take home your cuttings!
L’événement Atelier bouture Saint-Martin-sur-le-Pré a été mis à jour le 2026-03-26 par ADT de la Marne
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