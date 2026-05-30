ATELIER BOXE-THÉRAPIE, Gros-Morne, Gros-Morne

ATELIER BOXE-THÉRAPIE Samedi 30 mai, 15h00 Gros-Morne

Plus d’infos : 0596 53 31 34

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T22:30:00+02:00

Gros-Morne Gros-Morne Gros-Morne 97213 Martinique

Un moment ludique pour se défouler, apprendre à gérer ses émotions et gagner en confiance pour les jeunes de 6 et 16 ans. Résidence Kan Malavoi Bagatelle au Gros-Morne