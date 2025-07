Atelier bracelet au chat chouette Pertuis

Atelier bracelet au chat chouette Pertuis samedi 2 août 2025.

Atelier bracelet au chat chouette

Samedi 2 août 2025 à partir de 14h. 125 rue colbert Pertuis Vaucluse

Début : Samedi 2025-08-02

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Venez créer des beaux bracelets en fil avec notre matériel ouvert à tous

125 rue colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 contact.lechatchouettedesjeux@gmail.com

English :

Come and create beautiful wire bracelets with our materials open to all

German :

Kommen Sie und stellen Sie mit unserem Material schöne Garnarmbänder her offen für alle

Italiano :

Venite a creare bellissimi braccialetti in filo metallico utilizzando i nostri materiali aperto a tutti

Espanol :

Ven a crear bonitas pulseras de alambre con nuestros materiales abierto a todos

L'événement Atelier bracelet au chat chouette Pertuis a été mis à jour le 2025-07-29