Atelier bracelet tressé au Clos Gallice Le Clos Gallice Épernay

Atelier bracelet tressé au Clos Gallice

Le Clos Gallice 20 Rue de la Juiverie Épernay Marne

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 14:00:00

fin : 2026-01-18 17:00:00

Date(s) :

2026-01-18

Tout public

Rendez-vous au Clos Gallice, au centre-ville d’Epernay. Cette boutique proposant un panel de créations artistiques et artisanales, vous accueille le dimanche 18 janvier pour un atelier de tressage de bracelet.

Angélique vous apprendra à tresser un bracelet durant tout l’après-midi. Activité à faire en solo ou en famille à partir de 10 ans.

Prévoyez 3 heures. .

