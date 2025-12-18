Atelier bracelet tressé au Clos Gallice Le Clos Gallice Épernay
Atelier bracelet tressé au Clos Gallice
Le Clos Gallice 20 Rue de la Juiverie Épernay Marne
Début : 2026-01-18 14:00:00
fin : 2026-01-18 17:00:00
2026-01-18
Tout public
Rendez-vous au Clos Gallice, au centre-ville d’Epernay. Cette boutique proposant un panel de créations artistiques et artisanales, vous accueille le dimanche 18 janvier pour un atelier de tressage de bracelet.
Angélique vous apprendra à tresser un bracelet durant tout l’après-midi. Activité à faire en solo ou en famille à partir de 10 ans.
Prévoyez 3 heures. .
51200
