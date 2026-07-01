Atelier bracelets brésiliens Office de Tourisme Saint-Colomban-des-Villards

Informations pratiques

Saint-Colomban-des-Villards

Atelier bracelets brésiliens

Office de Tourisme Chef Lieu Saint-Colomban-des-Villards Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 15:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Initiez-vous à l’art du bracelet brésilien ! Apprenez les différentes techniques de tressage et réalisez votre propre création colorée. Un atelier créatif et convivial où chacun repart avec son bracelet.

Sur inscription.

.

Office de Tourisme Chef Lieu Saint-Colomban-des-Villards 73130 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 56 24 53 bienvenue@terresdemaurienne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the art of Brazilian bracelets! Learn different braiding techniques and create your own colorful design. A creative and friendly workshop where everyone leaves with their own bracelet.

Registration required.

L’événement Atelier bracelets brésiliens Saint-Colomban-des-Villards a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Terres de Maurienne (Au Pied des Cols Territoire de La Chambre)