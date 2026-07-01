Atelier bracelets brésiliens Office de Tourisme Saint-Colomban-des-Villards
lundi 13 juillet 2026 · Office de Tourisme · Saint-Colomban-des-Villards
Informations pratiques
Saint-Colomban-des-Villards
Atelier bracelets brésiliens
Office de Tourisme Chef Lieu Saint-Colomban-des-Villards Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 15:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Initiez-vous à l’art du bracelet brésilien ! Apprenez les différentes techniques de tressage et réalisez votre propre création colorée. Un atelier créatif et convivial où chacun repart avec son bracelet.
Sur inscription.
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Office de Tourisme Chef Lieu Saint-Colomban-des-Villards 73130 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 56 24 53 bienvenue@terresdemaurienne.com
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English :
Discover the art of Brazilian bracelets! Learn different braiding techniques and create your own colorful design. A creative and friendly workshop where everyone leaves with their own bracelet.
Registration required.
L’événement Atelier bracelets brésiliens Saint-Colomban-des-Villards a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Terres de Maurienne (Au Pied des Cols Territoire de La Chambre)