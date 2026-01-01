Atelier Bracelets Magiques Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère

Atelier Bracelets Magiques

Médiathèque 5 place de l’Eglise Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 11:30:00

2026-01-17

Depuis des siècles, les apprentis sorciers portent des bracelets aux couleurs de leur école pour renforcer leur appartenance et leurs pouvoirs. Apprends à créer le tien selon les traditions de l’Académie !

Médiathèque 5 place de l’Eglise Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

English :

For centuries, apprentice wizards have worn bracelets in their school’s colors to reinforce their belonging and their powers. Learn how to create your own according to Academy traditions!

