Atelier Bracelets Magiques Romans-sur-Isère

mercredi 10 décembre 2025

Atelier Bracelets Magiques

20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Préparez-vous à l’Académie des Sorciers

Depuis des siècles, les apprentis sorciers portent des bracelets aux couleurs de leur école pour renforcer leur appartenance et leurs pouvoirs.

Apprends à créer le tien selon les traditions de l’Académie !

20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

English :

Get ready for the Wizards’ Academy

For centuries, apprentice wizards have worn bracelets in their school’s colors to reinforce their belonging and their powers.

Learn how to create your own according to Academy traditions!

German :

Bereiten Sie sich auf die Akademie der Zauberer vor!

Seit Jahrhunderten tragen Zauberlehrlinge Armbänder in den Farben ihrer Schule, um ihre Zugehörigkeit und ihre Kräfte zu stärken.

Lerne, wie du dein eigenes nach den Traditionen der Akademie herstellen kannst!

Italiano :

Preparatevi per l’Accademia dei Maghi

Per secoli, gli apprendisti maghi hanno indossato braccialetti con i colori della loro scuola per rafforzare la loro appartenenza e i loro poteri.

Imparate a creare il vostro secondo le tradizioni dell’Accademia!

Espanol :

Prepárate para la Academia de Magos

Durante siglos, los aprendices de mago han llevado brazaletes con los colores de su escuela para reforzar su pertenencia y sus poderes.

¡Aprende a crear el tuyo propio según las tradiciones de la Academia!

