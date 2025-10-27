Atelier bracelets tissés 20mille Nantes

Atelier bracelets tissés 20mille Nantes lundi 27 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-27 10:00 – 11:30

Gratuit : non 10€ prix d’équilibre 50% de réduction avec la carte blanche Adulte, En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Venez tisser votre bracelet !Qu’ils soient brésiliens, utilisant la technique du Kumihimo ou du macramé, ils n’auront plus de secret pour vous à la fin de cet atelier.Matériel et boisson inclus.Toutes les matières utilisées sont de seconde main et proviennent de dons de particuliers.L’atelier est accessible aux enfants accompagnés à partir de 4 ans.

20mille Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-recup-bracelets-tisses