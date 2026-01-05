Atelier bracelets tissés Le 20 mille Nantes

Atelier bracelets tissés Le 20 mille Nantes mercredi 28 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-28 10:00 – 11:30
Gratuit : non 10€ Inscription obligatoire : https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-recup-bracelets-tisses15€/personne pour les non adhérent·e·s10€/personne pour les adhérent·e·s Adulte, En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99 

Venez tisser votre bracelet !Qu’ils soient tissés, qu’ils utilisent la technique du Kumihimo ou du macramé, ils n’auront plus de secret pour vous à la fin de cet atelier.Matériel et boisson inclus.Toutes les matières utilisées sont de seconde main et proviennent de dons de particuliers.L’atelier est accessible aux enfants accompagnés à partir de 4 ans.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300
