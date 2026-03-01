Atelier branchage en papier japonais Adultes dès 14 ans Atelier Boutique Jus de carotte Vichy

Atelier branchage en papier japonais Adultes dès 14 ans

Atelier Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

2h30 Adultes dès 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 16:30:00

fin : 2026-03-07 19:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Création d’un branchage décoratif.

.

Atelier Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creation of decorative branches.

L’événement Atelier branchage en papier japonais Adultes dès 14 ans Vichy a été mis à jour le 2026-03-02 par Vichy Destinations