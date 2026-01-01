Atelier brassage Montreuil-Bellay

Atelier brassage

Rue des Ammonites Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 09:30:00

fin : 2026-01-24 13:30:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-03-21

Venez découvrir la fabrication de la bière en réalisant votre propre micro-brassin ! Encadré par les deux Brasseuses, vous réalisez les différentes étapes de la fabrication de la bière lors d’un atelier d’une durée de 4h/4h30.

L’atelier commence par un accueil café-croissant, puis, en route pour les différentes étapes du brassage. Vous réalisez un brassin d’une bière tout grain en y apportant votre petite touche personnelle… des dégustations rythment l’atelier qui se termine par un apéro grignotage !

La bière reste à la brasserie pour la fermentation et l’embouteillage, vous pouvez ensuite récupérer vos bouteilles (8 litres au minimum) au bout de 6 semaines.

Atelier en duo (deux personnes par poste de brassage).

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 24 janvier 2026 de 9h30 à 13h30.

Samedi 21 mars 2026 de 9h30 à 13h30. .

Rue des Ammonites Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 13 11 94 lesdeuxbrunes49@gmail.com

English :

Discover how beer is made by creating your own microbrew! Supervised by the two Brewers, you’ll go through the various stages of beer-making in a 4h/4h30 workshop.

