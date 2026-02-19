ATELIER BRASSERIE APPRENDRE À FAIRE SA BIÈRE Villefort

ATELIER BRASSERIE APPRENDRE À FAIRE SA BIÈRE

12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

La Loco vous propose un atelier pour découvrir les secrets de fabrication de la bière artisanale. Une immersion complète dans l’univers du brassage, le temps d’une journée conviviale et pédagogique, animé par Gaspard, bénévole de l’association et passionné de brassage depuis plus de 10 ans,. Repas partagé à midi.

Adhésion à la Loco obligatoire. Sur réservation.

12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr

La Loco offers you a workshop to discover the secrets of craft beer production. A complete immersion in the world of brewing, during a convivial and educational day, led by Gaspard, a volunteer with the association and a brewing enthusiast for over 10 years. Shared lunch at noon.

La Loco membership required. Reservations required.

