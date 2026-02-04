Atelier Brasseur d’un jour Bazaar Hall Saint-Brieuc
ATELIER Brasseur d’un jour en collab’ avec la Brasserie Uncle.
Accompagner le temps d’une journée notre brasseur pour découvrir les secrets du brassage artisanal malts, houblons, fermentation… et surtout, beaucoup de plaisir !
Un moment convivial, ludique et gourmand pour éveiller vos papilles et repartir avec vos créations.
Concassage des céréales / Réalisation du brassin / Conditionnement & autres secrets de fabrication
LES HOUBLONNÉES Découvrez le houblon cette petite fleur qui transforme l’eau en bonheur… et en IPA.
9h Toute la journée
Places limitées 125€ personne
Inclus Déjeuner Dégustation 6 bouteilles découverte & Pack de 4 cannettes du brassage du jour .
Bazaar Hall 14 rue de Paris Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
