Atelier Brenne Makers Martizay

Atelier Brenne Makers
22 Place du Champ de Foire Martizay Indre
Tarif : 30 – 30 – 50 EUR
30
Tarif enfant
Début : Mercredi 2025-09-24 14:30:00
fin : 2025-09-24 16:30:00
2025-09-24
Atelier accessible dès le collègue tous les mercredi (hors vacances scolaires). Codage, impression 3D, électronique, robotique, graphisme.
Ton enfant est collégien ou lycéen et adore les nouvelles technologies ?
Ou tu es toi-même un(e) jeune passionné(e) de #robots, #VR, #graphisme #impression3D, #jeuxvidéo ou d’#électronique ?
Alors viens découvrir les Ateliers Brenne Makers !
Animés par JB de la #BrenneBox
Ici, tu apprendras à créer des projets aussi fous que passionnants, tout en t’amusant ! 30 .
22 Place du Champ de Foire Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 59 46 numerique@coeurdebrenne.fr
English :
Workshop open to colleagues every Wednesday (except school vacations). Coding, 3D printing, electronics, robotics, graphics.
German :
Workshop ab dem Kollegen jeden Mittwoch (außer in den Schulferien) zugänglich. Codierung, 3D-Druck, Elektronik, Robotik, Grafikdesign.
Italiano :
Laboratorio aperto ai colleghi ogni mercoledì (escluse le vacanze scolastiche). Coding, stampa 3D, elettronica, robotica, grafica.
Espanol :
Taller abierto a los colegas todos los miércoles (excepto vacaciones escolares). Codificación, impresión 3D, electrónica, robótica, gráficos.
