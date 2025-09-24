Atelier Brenne Makers Martizay

Atelier Brenne Makers Martizay mercredi 24 septembre 2025.

Atelier Brenne Makers

22 Place du Champ de Foire Martizay Indre

Tarif : 30 – 30 – 50 EUR

30

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-24 14:30:00

fin : 2025-09-24 16:30:00

Date(s) :

2025-09-24

Atelier accessible dès le collègue tous les mercredi (hors vacances scolaires). Codage, impression 3D, électronique, robotique, graphisme.

Ton enfant est collégien ou lycéen et adore les nouvelles technologies ?

Ou tu es toi-même un(e) jeune passionné(e) de #robots, #VR, #graphisme #impression3D, #jeuxvidéo ou d’#électronique ?

Alors viens découvrir les Ateliers Brenne Makers !

Animés par JB de la #BrenneBox

Ici, tu apprendras à créer des projets aussi fous que passionnants, tout en t’amusant ! 30 .

22 Place du Champ de Foire Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 59 46 numerique@coeurdebrenne.fr

English :

Workshop open to colleagues every Wednesday (except school vacations). Coding, 3D printing, electronics, robotics, graphics.

German :

Workshop ab dem Kollegen jeden Mittwoch (außer in den Schulferien) zugänglich. Codierung, 3D-Druck, Elektronik, Robotik, Grafikdesign.

Italiano :

Laboratorio aperto ai colleghi ogni mercoledì (escluse le vacanze scolastiche). Coding, stampa 3D, elettronica, robotica, grafica.

Espanol :

Taller abierto a los colegas todos los miércoles (excepto vacaciones escolares). Codificación, impresión 3D, electrónica, robótica, gráficos.

L’événement Atelier Brenne Makers Martizay a été mis à jour le 2025-09-13 par Destination Brenne